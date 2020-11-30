Два трупа нашли в петербургской квартире

Накануне за помощью к правоохранителям обратился петербуржец, который сообщил о пропаже 22-летней дочери. По его словам, она не выходила на связь несколько дней. Полицейские прибыли по указанному им адресу и после вскрытия двери обнаружили трупы девушки и парня. По предварительной версии, молодые люди могли умереть от передозировки наркотиков. Их тела направили в морг.