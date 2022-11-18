Происшествия 18 ноября 2022, 15:39 Два трупа нашли в гараже в Челябинской области

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Тела двоих мужчин обнаружили в гараже в Челябинской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

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По данным сайта «Дни.ру», погибшие выпивали вместе. Следов насильственной смерти на трупах не обнаружено. Есть версия, что мужчины отравились выхлопными газами от стоящего в гараже автомобиля. Правоохранители проводят проверку происшествия.