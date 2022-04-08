Два трупа найдены в квартире в Екатеринбурге

Полиция нашла трупы парня и девушки в квартире в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По данным сайта «Дни.ру», на телах нет признаков насильственной смерти. Точные причины смерти пока не известны. В полицию обратилась родственница погибшего молодого человека.

«Женщина несколько дней не могла до него дозвониться и решила проверить его по месту жительства», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.