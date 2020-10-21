Два трупа были найдены в Барабинске

По данным телеканал «Царьград», мать девочки покончила с собой и попросила в предсмертной записке других своих детей позаботиться о дочке. Нашли ее спустя неделю, когда соседи пришли проверить, почему никто не выходит из дома и не топится печка. К этому моменту малышка тоже скончалась от холода и голода.

На местные органы опеки могут завести уголовное дело по стать «Халатность».