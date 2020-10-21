21 октября 2020, 19:15
Два трупа были найдены в Барабинске
Тела женщины и трехмесячной девочки нашли в Барабинске в частном доме. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.
По данным телеканал «Царьград», мать девочки покончила с собой и попросила в предсмертной записке других своих детей позаботиться о дочке. Нашли ее спустя неделю, когда соседи пришли проверить, почему никто не выходит из дома и не топится печка. К этому моменту малышка тоже скончалась от холода и голода.
На местные органы опеки могут завести уголовное дело по стать «Халатность».