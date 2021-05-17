Два трамвая столкнулись в Казани. Пострадали 4 человека

В Казани в понедельник утром столкнулись два трамвая. В результате четыре человека пострадали. Об этом со ссылкой на представителя Минздрава Татарстана сообщило РИА «Новости».

Один из пострадавших был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Еще троих человек врачи осматривают на месте. В ГИБДД проводят проверку, уточняются подробности аварии.

По предварительным данным, при столкновении пострадали двое вагоновожатых и два кондуктора. Сайт KazanFirst сообщил, что у одного из водителей сломана нога, а один из кондукторов получил травму головы.

Происшествия с трамваями в Казани происходят периодически. Местные СМИ сообщали о последнем таком ДТП на минувших выходных. По словам очевидцев, в субботу днем в районе проспекта Победы у трамвая отказали тормоза, людям приходилось выпрыгивать из салона. Никто не пострадал. Трамвай остановился в районе улицы Глушко, проехав несколько остановок. А в апреле в Казани зафиксировали четыре случая, когда трамваи сходили с рельсов, в результате чего образовывались пробки.