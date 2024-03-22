22 марта 2024, 15:17
Два трамвая столкнулись в Челябинске. Четыре человека пострадали
ДТП с участием двух трамваев произошло 21 марта на пересечении Проспекта Победы и улицы Молдавской в Челябинске. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на отделе пропаганды ГИБДД по городу.
Сообщается, что трамвай № 19 на полном ходу врезался в другой. В аварии пострадали четыре человека, среди которых водитель трамвая № 15 и три пассажира.
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На время на месте ЧП движение остановилось. Сейчас же транспорт на перекрестке Победы и улице Молдавской работает в штатном режиме.
ДТП
Челябинск
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