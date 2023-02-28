28 февраля 2023, 17:47
Два трамвая сошли с рельсов в центре Перми
Сход с рельсов двух трамваев произошел в центре Перми. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Пермгорэлектротранс».
По данным «Известий», аварии произошли у Центрального рынка и на перекрестке улиц Ленина и Максима Горького.
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Отмечается, что никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. Из-за схода трамваев в микрорайоне Разгуляй скопилось большое количество автомобилей, движение было затруднено.
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