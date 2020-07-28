Два товарных поезда столкнулись в Санкт-Петербурге. Видео

Два грузовых состава столкнулись на станции Купчинской в Санкт-Петербурге. Оба электровоза, а также один пустой полувагон сошли с рельсов.

Движение поездов идет по резервному маршруту, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Санкт-Петербургу. Столкновение произошло около станции Малая Балканская. С рельсов сошли грузовые составы № 3812 и № 1255. По предварительной информации, пострадавших нет.

Пресс-служба РЖД сообщила, что угрозы экологии нет.

Очевидцы опубликовали видео с места столкновения. На железной дороге лежат электропоезда, вокруг ходят машинисты.

14 июля в Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда. В результате железнодорожной аварии один человек, машинист пассажирского поезда, погиб и десятки пострадали. Столкновение произошло вечером недалеко от города Чески-Брод к востоку от Праги. Пассажирский поезд врезался в товарный, который стоял на путях. Власти назвали этот участок дороги безопасным, а машиниста пассажирского поезда — опытным и надежным работником.