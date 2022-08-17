Два тлеющих очага зафиксировали в Джанкойском районе Крыма после детонации снарядов

Два тлеющих очага зафиксированы в Джанкойском районе Крыма. Это результат детонации снарядов. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам главы республики, риски возгорания и взрывов сохраняются, сообщает ТАСС.

«Только что с квадрокоптера мы смотрели, там еще тлеют два небольших очага, то есть [существуют] риски возгорания и детонации. По обстановке последняя детонация была в 08:15—08:20», — обратил внимание Аксенов.

По данным Минобороны РФ, утром 16 августа на огороженной площадке для хранения боеприпасов в Джанкойском районе произошло возгорание, после чего произошла детонация.

Жителей сел Азовское и Майское временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Их обеспечили всем необходимым. Средства для это выделили из резервного фонда. Аксенов сообщил об эвакуации почти двух тысяч человек в Джанкойском районе Крыма.