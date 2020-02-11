Два тюменца приехали к проституткам и ограбили их

По данным правоохранителей, двое мужчин откликнулись на сайте на объявление об услугах интимного характера и приехали по указанному там адресу.

«Оказавшись в квартире, гости применили газовый баллончик, распылив содержимое в лицо потерпевшим. Затем, схватив обеих девушек за волосы, злоумышленники потребовали отдать все ценное имущество и деньги», — сообщили на сайте ведомства.

Ущерб составил около 150 тысяч рублей. На грабителей завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный по предварительному сговору», им грозит до 10 лет тюрьмы.

Женщин оштрафовали по статье «Занятие проституцией».