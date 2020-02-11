11 февраля 2020, 15:11
Два тюменца приехали к проституткам и ограбили их
Двое молодых людей из Тюмени заказали услуги проституток, приехали к ним и ограбили. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Тюменской области.
По данным правоохранителей, двое мужчин откликнулись на сайте на объявление об услугах интимного характера и приехали по указанному там адресу.
«Оказавшись в квартире, гости применили газовый баллончик, распылив содержимое в лицо потерпевшим. Затем, схватив обеих девушек за волосы, злоумышленники потребовали отдать все ценное имущество и деньги», — сообщили на сайте ведомства.
Ущерб составил около 150 тысяч рублей. На грабителей завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный по предварительному сговору», им грозит до 10 лет тюрьмы.
Женщин оштрафовали по статье «Занятие проституцией».