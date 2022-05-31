Два теплохода столкнулись в Петербурге

Теплоходы «Прометей» и «Андруши» столкнулись в Крюковом канале Санкт-Петербурга. Туристы не пострадали, сообщила пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Авария произошла вечером 30 мая. Примерно в 18:00 «Прометей» столкнулся с проходящим мимо теплоходом «Андруши», а после навалился на Краснофлотский мост. Обошлось без жертв, угрозы окружающей среде тоже нет. Следователи начали проверку: осмотрели место столкновения, состояние теплоходов, опросили судоводителей и собственников, назначили экспертизы.

Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал Shot. Теплоход задел опору моста по касательной. В этот момент некоторые пассажиры сидели на верхней палубе, и от удара упали с мест.