11 августа 2023, 13:03
Два теплохода столкнулись в Петербурге
Два пассажирских теплохода столкнулись 10 августа в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, авария произошла у стрелки Васильевского острова. Пассажирское судно с двумя палубами «Москва-85» столкнулосьс теплоходом «Роб Рой».
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Отмечается, что в результате столкновения никто не пострадал, по факту произошедшего проводится проверка.
Санкт-Петербург
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