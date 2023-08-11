Происшествия 11 августа 2023, 13:03 Два теплохода столкнулись в Петербурге

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Два пассажирских теплохода столкнулись 10 августа в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, авария произошла у стрелки Васильевского острова. Пассажирское судно с двумя палубами «Москва-85» столкнулосьс теплоходом «Роб Рой».

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Отмечается, что в результате столкновения никто не пострадал, по факту произошедшего проводится проверка.