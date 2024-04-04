Происшествия 04 апреля 2024, 22:05 Два теплохода столкнулись на реке в Ростовской области Два теплохода столкнулись на реке в Ростовской области, завели уголовное дело Freepik

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На реке Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода столкнулись. Об этом сообщила пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«На участке реки Дон теплоходом „Коноша“ под управлением второго помощника капитана и под руководством капитана совершено столкновение со стоящим на мели теплоходом „Сормовский-3067“», — уточнили в ведомстве.

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В ходе происшествия повредился теплоход «Сормовский-3067», ущерб составил свыше 1,7 миллиона рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее в Калининграде утонул прогулочный теплоход «Нева», водный транспорт находился на пирсе реки Преголи. В момент затопления на судне никого не было. Следователи назначили ряд экспертиз для выяснения обстоятельств и оценки суммы ущерба.

По информации туристического портала Saliman, максимальная вместимость «Невы» составляет 20 пассажиров. На борту есть каюты, танцпол и сауны.