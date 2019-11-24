Два теплохода сгорели в Астрахани

В Астрахани ночью горели два теплохода, находившихся на отстое. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Пожар произошел на одном из теплоходов, находившихся в Трусовском районе Астрахани, в 02:44 (01:44 по московскому времени) 24 ноября, сообщили в астраханском управлении МЧС.

Теплоход «Петр Чайковский» вспыхнул в Петербурге. Погиб один человек Подробнее

Через полтора часа пожару присвоили второй уровень опасности. В 04:45 огонь был локализован, а в 05:03 — ликвидировано открытое горение. Еще через час пожарные сообщили о том, что полностью потушили огонь.

В тушении были задействованы 65 человек и 17 единиц техники.