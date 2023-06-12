12 июня 2023, 21:26
Два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области. Топливо попало в воду
Два танкера с топливом столкнулись на реке Лена в Иркутской области
Два судна столкнулись в Иркутской области на реке Лена. Об этом сообщила газета «Известия» в Telegram-канале и опубликовала видео с места событий.
По предварительной информации, танкер «Ерофей Хабаров» задел другой во время перевозки топлива. В результате бензин попал в воду. Информация о пострадавших пока не сообщается.
На размещенных кадрах видно, что в следствии столкновения у одного из кораблей возникла пробоина. Из образовавшейся трещины вытекала жидкость неизвестного происхождения.
Ранее морские БПЛА Украины попытались ударить по российскому кораблю «Приазовье» в Черном море. Шесть беспилотных катеров прибыли на критическое расстояние к судну Черноморского флота. Однако совершить задуманное украинским боевикам не удалось. В ходе отражения все катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля.
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