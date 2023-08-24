Происшествия 24 августа 2023, 14:15 Два сына убили отца из-за компьютерных игр в Якутии

Читать 360tv в

В Якутии следствие завело дело по факту убийства мужчины. По предварительным данным, к преступлению причастны сыновья жертвы в возрасте 25 и 27 лет, написали «Дни.ру».

Как рассказали в СУ СК РФ по Республике Саха, отец решил проучить взрослых сыновей за то, что те играют в компьютерные игры. Во время словесной перепалки подозреваемые хотели связать мужчину, но тот убежал. Когда он вернулся, они выстрелили в него 11 раз.

Реклама

Заведено уголовное дело по статье «Убийство».