24 августа 2023, 14:15
Два сына убили отца из-за компьютерных игр в Якутии
В Якутии следствие завело дело по факту убийства мужчины. По предварительным данным, к преступлению причастны сыновья жертвы в возрасте 25 и 27 лет, написали «Дни.ру».
Как рассказали в СУ СК РФ по Республике Саха, отец решил проучить взрослых сыновей за то, что те играют в компьютерные игры. Во время словесной перепалки подозреваемые хотели связать мужчину, но тот убежал. Когда он вернулся, они выстрелили в него 11 раз.
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Заведено уголовное дело по статье «Убийство».
Убийства
Якутия
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