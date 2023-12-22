22 декабря 2023, 15:18
Два судна столкнулись в акватории Дона в Ростовской области
Два грузовых судна столкнулись в акватории реки Дон в Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру.
По предварительным данным, 20 декабря днем столкнулись судна Red Line и «ТН-709», в результате происшествия никто не пострадал.
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Отмечается, что по факту произошедшего Волго-Донская транспортная прокуратура вместе с Ространснадзором организовала проверку.
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