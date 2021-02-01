01 февраля 2021, 19:08
Два студента стали жертвами ДТП с фурой в Башкирии
В Республике Башкирия потерявший управление большегруз стал причиной смерти двух студентов. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на информацию главного госавтоинспектора региона Динара Гильмутдинова.
Авария произошла 31 января на автотрассе Москва — Уфа. Перевозивший 20 тонн комбикорма тяжелый грузовик столкнулся с легковушкой, в которой из деревни Урметово Илишевского района ехали в общежитие четверо студентов колледжа. В понедельник у них должны были начаться занятия.
В результате столкновения двое из них погибли, еще двое получили травмы и были госпитализированы. По предварительным данным, в результате сердечного приступа водитель большегруза потерял управление. Он также госпитализирован.
Сейчас устанавливаются обстоятельства смертельной аварии.