Два студента стали жертвами ДТП с фурой в Башкирии

Авария произошла 31 января на автотрассе Москва — Уфа. Перевозивший 20 тонн комбикорма тяжелый грузовик столкнулся с легковушкой, в которой из деревни Урметово Илишевского района ехали в общежитие четверо студентов колледжа. В понедельник у них должны были начаться занятия.

В результате столкновения двое из них погибли, еще двое получили травмы и были госпитализированы. По предварительным данным, в результате сердечного приступа водитель большегруза потерял управление. Он также госпитализирован.

Сейчас устанавливаются обстоятельства смертельной аварии.