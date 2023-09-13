13 сентября 2023, 10:23
Два соцобъекта пострадали при обстреле окраины белгородского поселка Уразово
Губернатор Гладков: два соцобъекта пострадали при обстреле окраины Уразова
Окраина поселка Уразово Валуйского городского округа оказалась под обстрелом со стороны ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате никто из жителей не пострадал. Но при подворовом обходе зафиксировали повреждения в двух соцобъектах. В зданиях выбило окна.
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О каких соцобъектах идет речь, Гладков не уточнил. На место происшествия прибыла комиссия, которая должна оценить причиненный ущерб.
Днем ранее, 12 сентября, Минобороны сообщило об уничтожении в небе над Белгородской областью беспилотника самолетного типа. БПЛА ликвидировали дежурные силы противовоздушной обороны.
Дрон сбили около 13:30, уточнили в ведомстве. Так удалось предотвратить очередную попытку террористической атаки противника по объектам, расположенным на территории России.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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