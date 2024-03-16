Происшествия 16 марта 2024, 01:17 Два сотрудника ЖКХ погибли при взрыве газа в канализации СК: два сотрудника ЖКХ погибли при взрыве газа в Дагестане

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Двое сотрудников коммунальных служб погибли при взрыве газа в дагестанском городе Хасаврюте. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, сотрудники ЖКХ выполняли технические работы в жилом доме в поселке Юбилейный.

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«В результате несоблюдения техники безопасности, произошёл хлопок ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе, в результате которого оба сотрудника погибли», — сообщали в пресс-службе.

По данному факту организовали доследственную проверку. На место происшествия выехали следователи.

В начале марта взрыв газа произошел в одном из многоквартирных домов в Дербенте. В результате ЧП два жителя квартиры получили ранения. Медики госпитализировали пострадавших. На место аварии прибыли сотрудники полиции и спасатели.