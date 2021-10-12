12 октября 2021, 23:34
Два сотрудника автосервиса пострадали из-за баллона с газом в Кургане
МЧС: разгерметизация баллонов с газом произошла в Кургане
Два человека пострадали в курганском автосервисе из-за разгерметизации баллонов с газом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.
«В Кургане на улице Омской раздался хлопок. Предположительно ЧП произошло из-за газовых баллонов», — рассказали в ведомстве.
В результате два человека попали в больницу. Здание не повреждено.
СУ СК России начало проверку происшествия.