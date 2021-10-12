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    12 октября 2021, 23:34

    Два сотрудника автосервиса пострадали из-за баллона с газом в Кургане

    МЧС: разгерметизация баллонов с газом произошла в Кургане

    Дарья Морозова

    Два человека пострадали в курганском автосервисе из-за разгерметизации баллонов с газом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

    «В Кургане на улице Омской раздался хлопок. Предположительно ЧП произошло из-за газовых баллонов», — рассказали в ведомстве.

    В результате два человека попали в больницу. Здание не повреждено.

    СУ СК России начало проверку происшествия.