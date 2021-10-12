Два сотрудника автосервиса пострадали из-за баллона с газом в Кургане

Два человека пострадали в курганском автосервисе из-за разгерметизации баллонов с газом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

«В Кургане на улице Омской раздался хлопок. Предположительно ЧП произошло из-за газовых баллонов», — рассказали в ведомстве. В результате два человека попали в больницу. Здание не повреждено. СУ СК России начало проверку происшествия.