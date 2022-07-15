Два смертельных ДТП случилось за прошедшие сутки в Забайкалье

В Забайкалье в результате ДТП погибли три человека и еще трое пострадали. Об этом сообщил портал transsibinfo.com.

В Газимуро-Заводском районе 14 июля жертвой аварии стал подросток, который ехал на мотоцикле. Его транспорт вышел из строя.

В этот же день в Улетовском районе столкнулись три иномарки Daihatsu Mira, Toyota Caldina и Toyota Vitz. Пассажир и водитель Daihatsu Mira скончались на месте. Еще одного пассажира Mira и двоих из Toyota Vitz отвезли в больницу.