Два смертельных ДТП произошло в Новосибирской области 18 июля. Об этом сообщил «Царьград».

Первая авария случилась на в Здвинском районе на трассе Здвинск — Верх Урюм — Лянино. Водитель иномарки без прав не справился с управлением и попал в кювет. Мужчина получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия, передало областное МВД.

Второе ДТП зафиксировали в Тогучинском районе. Водитель, который также управлял автомобилем без прав, слетел в кювет. Машина врезалась в дерево. Мужчина и его пассажир скончались, написали в группе АСТ-54 в социальной сети в «ВКонтакте»