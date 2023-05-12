Происшествия 12 мая 2023, 00:22 Два случая браконьерства выявили в Пензенской области

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В Пензенской области за минувшие выходные зафиксировали два случая незаконной добычи животных. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Минлесхоз.

По данным информагентства, браконьеры убили косулю и лося на территории Шемышейского района. Нанесенный ущерб оценили более чем в полмиллиона рублей. Правоохранители установили личности подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.