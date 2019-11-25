Два шахтера пропали при пожаре в Коми

Пожар начался в шахте в Республике Коми вечером 24 ноября. В результате ЧП без вести пропали два человека. Спасатели начали поисковую операцию.

Спасатели достали одного из трех горняков с задымленной шахты в Коми Подробнее

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС, огонь вспыхнул в 20:35 по Москве в первом уклонном блоке нефтешахты № 1 НШУ «Яреганефть» в городе Ухте. В момент происшествия под землей находились 45 человек. 33 рабочих шахты вывели на поверхность. Девять рабочих находились под землей на безопасном расстоянии от места пожара. С тремя из них никак не могли связаться. Одного шахтера позже нашли живым.

«Одного из пострадавших достали на поверхность живым. О еще двоих информации нет», — приводит агентство текст сообщений спасателей. В МЧС уточнили, что пожар локализовали в 07:00 по московскому времени на площади две тысячи квадратных метров. В ликвидации последствий чрезвычайного происшествия заняты 97 человек и 11 единиц техники. Связи с двумя пропавшими без вести шахтерами пока нет