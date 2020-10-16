Два шахтера получили травмы из-за землетрясения в Кузбассе

В районе горного хребта Бийская в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,2. Из-за этого пострадали два шахтера.

Сотрудники работали в шахте Шерегешского рудника. Подземный толчок зафиксировали в районе Бийской гривы, на участке «Новый Шерегеш». Горняков тут же эвакуировали, однако двое пострадали. Сейчас они госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести, передает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Таштагольского района

По предварительным данных, у работников переломы ключицы и ноги. Ситуацию контролирует районная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Сейсмологическую активность зафиксировали примерно в 03:13 по местному времени (23:13 по московскому), напомнила «Газета.ru».

В конце сентября в Иркутской области произошло сильное землетрясение, магнитуда составила 5,9. Однако обошлось без жертв и разрушений. Ближайшим к эпицентру населенный пункт — поселок Култук в 15 километрах. «360» разбирался, почему цифры большие, а поломок почти нет.