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    05 марта 2021, 13:47

    Два шахтера погибли в Польше во время аварии

    Дарья Морозова

    Произошла авария на шахте «Мысловице-Весола» в Польше. Погибли два человека. Об этом сообщил RT со ссылкой на Facebook мэра города Мысловице Дариуша Вуйтовича.

    «Двое горняков погибли и двое получили ранения», — написал он.

    Уточняется, что происшествие случилось на глубине 665 метров. Вуйтович выразил уважение шахтерам и их самоотверженности.

    На Кузбассе следственный комитет начал проверку из-за гибели рабочего при обрушении на шахте в Новокузнецке.