Два шахтера погибли в Польше во время аварии

Произошла авария на шахте «Мысловице-Весола» в Польше. Погибли два человека. Об этом сообщил RT со ссылкой на Facebook мэра города Мысловице Дариуша Вуйтовича.

«Двое горняков погибли и двое получили ранения», — написал он. Уточняется, что происшествие случилось на глубине 665 метров. Вуйтович выразил уважение шахтерам и их самоотверженности. На Кузбассе следственный комитет начал проверку из-за гибели рабочего при обрушении на шахте в Новокузнецке.