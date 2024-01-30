Происшествия 30 января 2024, 16:14 Два села в Белгородской области попали под обстрел ВСУ Гладков: села Мокрая Орловка и Дроновка попали под обстрел ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные 30 января вновь обстреляли территорию Белгородской области, под огнем оказались села Дроновка и Мокрая Орловка. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, из местного населения никто не пострадал.

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«В Мокрой Орловке взрыв повредил линию газоснабжения и КамАЗ. В Дроновке пострадали линия электроснабжения и экскаватор, абоненты двух улиц остались без света», — написал Гладков.

Глава региона отметил, что аварийные и оперативные службы уже выехали на место ЧП.

Днем ранее, 29 января, украинские боевики устроили налет тремя ударными беспилотниками на село Долгое в Валуйском городском округе. Гладков уточнял, что в результате атаки пострадал гражданский автомобиль.

Кроме того, дрон-камикадзе националистов нанес удар по поселку Октябрьский. После взрыва повреждения получили кровли двух жилых частных домов.