30 января 2024, 16:14
Два села в Белгородской области попали под обстрел ВСУ
Гладков: села Мокрая Орловка и Дроновка попали под обстрел ВСУ
Украинские военные 30 января вновь обстреляли территорию Белгородской области, под огнем оказались села Дроновка и Мокрая Орловка. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, из местного населения никто не пострадал.
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«В Мокрой Орловке взрыв повредил линию газоснабжения и КамАЗ. В Дроновке пострадали линия электроснабжения и экскаватор, абоненты двух улиц остались без света», — написал Гладков.
Глава региона отметил, что аварийные и оперативные службы уже выехали на место ЧП.
Днем ранее, 29 января, украинские боевики устроили налет тремя ударными беспилотниками на село Долгое в Валуйском городском округе. Гладков уточнял, что в результате атаки пострадал гражданский автомобиль.
Кроме того, дрон-камикадзе националистов нанес удар по поселку Октябрьский. После взрыва повреждения получили кровли двух жилых частных домов.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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