Происшествия 20 августа 2023, 10:19 Два сбитых дрона-камикадзе рухнули на территории воинской части в Каменске Губернатор Голубев: 2 сбитых дрона-камикадзе упали на территории воинской части РИА «Новости»

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После пресечения террористической атаки в Ростовской области потерпели крушение три дрона-камикадзе. Два из них рухнули на территории воинской части в Каменске, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Еще один дрон упал в километре севернее Новошахтинска. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировали, подчеркнул глава области.

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Голубев уточнил, что по беспилотникам успешно отработали средства радиоэлектронной борьбы. ПВО не применяли из-за малого размера цели.

Около 04:00 дежурные российские военные также пресекли попытку совершить террористическую атаку по объектам в Москве и Подмосковье.

Беспилотник, летевший над территорией городского округа Ступино, засекли дежурные средства ПВО. Средства РЭБ подавили БПЛА. После этого аппарат потерял управление и рухнул в безлюдном районе.