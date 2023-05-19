Происшествия 19 мая 2023, 04:27 Два сапера МЧС России погибли в ДНР при разминировании местности МЧС: В ДНР при разминировании местности погибли два сапера центра «Лидер» Pixabay

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Два сапера Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» погибли в ДНР при разминировании территории для восстановления линии электропередач. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС России.

Старшему сержанту Илье Глоба было 28 лет, лейтенанту Олегу Сергеенко — 25, они имели огромный опыт и неоднократно выезжали в Донбасс для зачистки местности от взрывоопасных предметов. Пиротехники погибли 18 мая при разминировании территории для восстановления ЛЭП.

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За время работы в МЧС России саперы были награждены государственными и ведомственными наградами.

«Наши спасатели работали с полной отдачей, служили примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию. <…> Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким», — написал глава МЧС Александр Куренков.

В ведомстве скорбят о потере боевых товарищей, добавил министр. Семьям погибших окажут всю необходимую помощь.