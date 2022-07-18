В аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе столкнулись два самолета. Департамент авиации округа Кларк заявил телеканалу Fox3 Now о «множестве погибших».

При этом конкретных цифр о жертвах не приводится. В полиции не смогли подтвердить информацию о погибших. ЧП расследуют сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального авиационного управления США.

Накануне на севере Греции потерпел крушение грузовой самолет «Антонов» украинской компании. Жертвами катастрофы стали восемь человек.