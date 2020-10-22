Два сахалинца украли с предприятия почти 300 кг красной икры

Двое молодых людей за ночь вынесли 265 килограммов лососевой икры из рыбопромышленного предприятия. Это произошло в Корсакове. Парней уже задержали, ими занимается полиция.

Злоумышленники пробрались в помещение, взломав ломом замок. В ночь с 14 на 15 сентября они благополучно похитили 265 килограммов. Одному из-подозреваемых 21 год, а другому — всего 18. Сумма ущерба составила более 929 тысяч рублей, передает РИА «Новости». Икру ребята продали, а заработанные деньги успели потратить.

«Свою вину молодые люди признали полностью. По пункту „в“ части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере) возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщил представитель пресс-службы УМВД России по Сахалинской области.

В начале октября в Москве неизвестные обокрали депутата Госдумы, сообщает РИА ФАН. Злоумышленник открыто вытащил из служебной машины депутата сумку с документами. Пока найти его не удалось. Парламентарий оценил ущерб в 6,5 тысячи рублей.