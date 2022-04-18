18 апреля 2022, 11:41
Два рыболова едва не утонули на Волге в Нижегородской области
Двое мужчин едва не утонули на рыбалке на Волге возле города Кстов Нижегородской области.
Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на информацию регионального ГУ МЧС, оказавшись в полынье, один из них не растерялся и сначала выбрался на льдину сам, а затем затащил на нее товарища.
Но самостоятельно отправиться на берег мужчины не рискнули и вызвали спасателей, которые приехали за ними на судне на воздушной подушке. Одному рыболову понадобилась помощь медиков.