Два рыболова едва не утонули на Волге в Нижегородской области

Двое мужчин едва не утонули на рыбалке на Волге возле города Кстов Нижегородской области.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на информацию регионального ГУ МЧС, оказавшись в полынье, один из них не растерялся и сначала выбрался на льдину сам, а затем затащил на нее товарища.

Но самостоятельно отправиться на берег мужчины не рискнули и вызвали спасателей, которые приехали за ними на судне на воздушной подушке. Одному рыболову понадобилась помощь медиков.