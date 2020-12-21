Два рыбака заблудились в метель на Таймыре

На севере Красноярского края потерялись два рыбака. Молодых людей искали почти сутки: они укрылись от метели в одном из поселков в тундре, но связаться с родными не смогли.

К рыболовной точке «Алешинск» 22-летний местный житель вместе с 16-летним приятелем отправились 18 декабря, сообщил портал NGS24.ru. Близкие забили тревогу, когда не получили от парней вестей.

На севере региона в эти дни была довольно суровая погода — с серьезными морозами и метелями. Поисковый отряд организовали таймырские экстренные службы. В него вошли полицейские, спасатели ГОиЧС района и местные жители. Осложнялись мероприятия пургой и сильным ветром.

«Сотрудники полиции вместе с гражданами и спасателями на вездеходе <…> и снегоходах проверили предполагаемый маршрут передвижения пропавших, а также охотничьи домики, в которых молодые люди могли скрыться от непогоды, — отмечено в публикации.

Как оказалось, рыбаки возвращались домой, когда началась поднялась сильная метель. Молодые люди испугались, что заблудятся и замерзнут насмерть. Они решили искать убежище в тундре и вскоре набрели на ближайший поселок.

Местные жители укрыли рыбаков от непогоды, но родным они так и не сообщили о своем местоположении. В населенном пункте, где они пережидали ненастье, отсутствовала связь. Молодые люди уже вернулись домой.