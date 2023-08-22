Происшествия 22 августа 2023, 22:50 Два российских истребителя подняли в небо из-за проводивших разведку в районе Крыма БПЛА Минобороны: два беспилотника вели разведку над Черным морем в районе Крыма РИА «Новости»

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Над акваторией Черного моря заметили два иностранных беспилотника, которые вели разведу в районе Крыма. Когда в воздух подняли истребители, они сменили курс, сообщили в Минобороны.

Средства контроля воздушного пространства ВКС России 22 августа зафиксировали в небе над Черным морем два беспилотника — MQ-9 «Reaper» и TB2 «Bayraktar». Дроны проводили разведку в районе полуострова. Чтобы не допустить пересечения российской государственной границы и противодействовать разведке, в небо подняли два отечественных истребителя из состава дежурных сил противовоздушной обороны.

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«В результате предпринятых действий БПЛА изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки», — уточнили в министерстве.

Как сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев, ночью 22 августа в небе над полуостровом прозвучали взрывы. А в 21:30 временно остановили движение автомобилей по Крымскому мосту. Официального подтверждения информации со стороны властей региона пока не поступало.