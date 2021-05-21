Два росгвардейца погибли под Мурманском

В Мурманской области погибли двое сотрудников СОБР Росгвардии. В региональном управлении ведомства начали проверку, сообщило РИА «Новости».

Семьям погибших пообещали оказать всю необходимую помощь.

«Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования», — сообщили в Росгвардии.

Обстоятельства гибели силовиков не уточняются.

По сообщению от источников «Интерфакса», росгвардейцы погибли во время учений, которые проходили на берегу Кольского залива. По предварительным данным, произошел несчастный случай. В управлении СК по Северному флоту при этом заявили, что начали проверку по статье «Халатность». Обстоятельства выясняются.

В мурманских СМИ написали, что сотрудники Росгвардии погибли при высадке с вертолета на борт корабля. Предположительно, при этом оборвался трос.

В Госдуму в пятницу внесли законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия. Документ предполагает повышение штрафов за утрату оружия и увеличение срока давности привлечения к ответственности за такие правонарушения.