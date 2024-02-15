Происшествия 15 февраля 2024, 12:35 Два рейсовых автобуса столкнулись в Подмосковье МВД: три человека пострадали в аварии двух рейсовых автобусов в Ступине Пресс-служба МВД

Читать 360tv в

При столкновении двух рейсовых автобусов в городском округе Ступино в Подмосковье пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД

ЧП произошло утром в четверг на 90-м километре трассы М-4 «Дон. По предварительным данным, в аварию попали два автобуса, которые двигались в попутном направлении. В результате столкновения травмы получили три пассажира.

Реклама

Прибывшие на место экстренные службы частично ограничили движение транспорта в сторону Москвы, для водителей организовали объезд через Каширское шоссе со съездом с трассы М-4 на 94-й километр.

Сотрудники Госавтоинспекции приступили к проверке всех обстоятельств произошедшего.

В понедельник, 12 февраля, в аварию в Псковской области попал автобус с детьми. В результате аварии травмы получили свыше 10 человек. МВД сообщало, что водитель допустил опрокидывание техники в кювет во время маневра на дороге.