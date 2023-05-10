Происшествия 10 мая 2023, 08:57 Два рейса из Москвы в Якутск перенаправили на запасной аэродром Нерюнгри Два рейса Москва — Якутск направили на запасной аэродром из-за сильного ветра РИА «Новости»

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Два самолета, летевших из Москвы в Якутск, направили на запасной аэродром Нерюнгри. Причиной стали неподходящие погодные условия. Информация об этом появилась в Telegram-канале аэропорта Якутск.

В пресс-службе уточнили, что на запасной аэродром перенаправили самолеты авиакомпаний S7 (рейс 3005 Домодедово — Якутск) и «Аэрофлот» (рейс 1750 Шереметьево — Якутск).

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«Ветер по курсу посадки боковой, порывы достигают 12 метров в секунду», — пояснили представители воздушной гавани.

В аэропорту напомнили, что решение о посадке принимают в зависимости от типа воздушного судна и от допуска экипажа.

«Взлет и посадка воздушных судов третьего класса при этом выполняются (рейсы по местному расписанию)», — отметили в пресс-службе.

Прибытие задержанных рейсов ожидают при улучшении метеоусловий.