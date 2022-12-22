22 декабря 2022, 22:01
Два ребенка заживо сгорели в пожаре в свердловской квартире
Три человека, в тои числе двое детей, погибли при пожаре в Свердловской области
В Свердловской области произошел пожар, жертвами которого стали три человека. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на региональное МЧС.
Пожар произошел в городе Богданович. Загорелась квартира в жилом доме на улице Тимирязева. Огонь охватил площадь в 30 «квадратов».
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Три человека погибли, в том числе двое детей. Правоохранители организовали проверку.
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Пожары
Свердловская область
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