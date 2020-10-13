Два ребенка утонули в Иркутской области, провалившись под лед

В Иркутской области два мальчика провалились под лед и утонули. Погибших обнаружили в воде местные жители. Обстоятельства трагедии предстоит выяснить следователям.

Дети играли на берегу реки Нижняя Тунгуска в Катангском районе. На севере региона уже появился первый ледовый покров, уточнили в пресс-службе иркутского ГУ МЧС. Внимание мальчиков привлекли образовавшиеся ледяные полосы в поселке Хамакар.

«Два мальчика 2015 и 2016 годов рождения вышли на лед и провалились. Выбраться детям не удалось», — подчеркнул старший государственный инспектор Ербогаченского инспекторского участка Сергей Брянский.

Он добавил, что на воде дети находились без присмотра взрослых. Их тела нашли сельчане. Сотрудники регионального Следственного комитета устанавливают предшествовавшие трагедии обстоятельства.

Ежегодно на осеннем льду, напомнили спасатели, гибнут дети. В силу возраста они не осознают опасность тонкого и хрупкого настила. Родителей призвали усилить контроль за местонахождением детей и изучить с ними правила безопасного поведения у водоемов в этот период.