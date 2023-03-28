Происшествия 28 марта 2023, 16:39 Два ребенка угодили в пожарный колодец в Ленобласти

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В Ленинградской области в пожарный колодец провалились мальчик и девочка, передают «Невские новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Дети угодили в пожарное сооружение в Выборге. Это произошло около одного из жилых домов на Сайменском шоссе. Прохожим удалось вытащить девочку.

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«Совместно с другими прохожими ребенка вытащили, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Мальчик погиб. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.