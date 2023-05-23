Происшествия 23 мая 2023, 11:31 Два ребенка стали жертвами пожара в Иркутской области

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В Иркутской области пожарные во время разбора завалов обнаружили тела двух детей и женщины. Об этом написали «Народные новости» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

В ночь на 23 мая в поселке Магистральный загорелся двухквартирный дом. Из одной квартиры спасатели эвакуировали шестерых человек. В другой квартире было обнаружено три трупа: женщина 1983 года рождения, мальчик 2010 года рождения и девочка 2015 года рождения.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранительные органы.