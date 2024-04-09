Происшествия 09 апреля 2024, 04:04 Два ребенка спаслись при смертельном пожаре в Воскресенске МЧС: два ребенка из шести выжили при пожаре в Воскресенске Пресс-служба МЧС

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Два ребенка выжили при смертельном пожаре в частном доме в Воскресенске в Московской области. Несовершеннолетних спасли соседи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Двое детей 11 и 13 лет переданы врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до прибытия сотрудников МЧС России», — уточнили в ведомстве.

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В ночь на вторник, 9 апреля, пожар площадью 150 квадратных метров произошел в частном доме в Воскресенске. Прибывшие на место спасатели ликвидировали открытое горение. В тушении принимали участие 25 человек и восемь единиц техники.

На месте пожара они обнаружили тела четырех человек — одного взрослого и трех детей. Позже в ведомстве уточнили, что спасатели нашли тело еще одного ребенка.

Всего в доме проживали восемь человек, шестеро из них — дети. Судьба еще одного взрослого пока неизвестна.