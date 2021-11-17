Два ребенка сгорели при пожаре в астраханском селе

В Астраханской области загорелся многоквартирный дом. В огне погибли два ребенка, серьезно пострадала женщина и двое ее детей. Следователи начали проверку.

Пожар произошел вечером 17 ноября в селе Черный Яр Черноярского района, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. Пламя охватило дом №43 по улице Комиссара Савельева.

«В результате пожара погибли двое детей 2019 и 2020 годов рождения, пострадали двое малолетних 2018 и 2021 годов рождения и их мать 1997 года рождения», — уточнили в ведомстве.

Еще два ребенка — пяти и семи лет — переохладились, стоя на улице. Пострадавших отправили в больницу.

Площадь пожара, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Астраханской области, составила 150 квадратных метров. Пламя тушили при помощи четырех единиц техники и 14 человек личного состава.

Следователи устанавливают обстоятельства пожара. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. По итогам начатой проверки примут процессуальное решение.