Два ребенка провалились под лед в Чудово Новгородской области

Полицейские в городе Чудово в Новгородской области получили информацию о гибели несовершеннолетнего ребенка в водоеме, который находился в центре города. По предварительной информации, дети играли на льду.

Лед треснул, двое детей упали в воду. Одному удалось спастись, второй ребенок не выжил, сообщило РИА ФАН. СК по региону проведет проверку для выяснения обстоятельств произошедшего. На данный момент эксперты осматривают место. СК по региону возбудило уголовное дело в отношении людей, которые ответственны за содержание водоема.