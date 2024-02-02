Происшествия 02 февраля 2024, 05:03 Два ребенка пропали в Красноярске ТВК: в Красноярске пропали два девятилетних мальчика РИА «Новости»

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В Красноярске пропали два девятилетних мальчика. Поисками детей занимаются полицейские и волонтеры. Об этом сообщило местное издание ТВК.

По данным издания, школьники пропали вечером в четверг, 1 февраля, в микрорайоне Солнечный. Около 21:00 они ушли из дома и не вернулись. Родители пытались самостоятельно найти детей, но не смогли. Всю ночь мальчиков искали полицейские и волонтеры — также пока безрезультатно. Сотрудники правоохранительных органов опрашивали друзей и одноклассников пропавших детей, проверяли места, куда они могли направиться.

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Оба ребенка худощавого телосложения с русыми волосами. Один из них был одет в красный пуховик, черные штаны, синие ботинки и серую шапку. Рост ребенка 126 сантиметров, с собой у него был рюкзак с футбольным мячом. Второй школьник одет в черно-серую куртку, болоньевые штаны, черную шапку с надписью «Россия» и черные сапоги. Его рост 110 сантиметров.

Сообщается, что один из детей ранее уже уходил из дома — тогда его нашли далеко от города.

Ранее 11-летнего мальчика, пропавшего в Гурьевске Калининградской области, нашли спустя четыре дня в бане в соседнем районе. Как стало известно, на попутной машине ребенок добрался до поселка Романово Зеленоградского района, спрятался в бане и уснул. Там его обнаружили полицейские.