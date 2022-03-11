Два ребенка пострадали в ДТП в Новосибирске

В Новосибирске два ребенка попали под колеса авто, передает «Царьград» со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

Первое ДТП случилось на улице Героев Революции. Иномарка Honda Capa сбила 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Ребенок попал в больницу. Ему диагностировали ушибы мягких тканей и сотрясение головного мозга.

Вторая авария произошла на улице Татьяны Снежиной. Водитель Nissan Tiida сбил 12-летнего школьника. По предварительной информации, мальчик также получил сотрясение головного мозга.