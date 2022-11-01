Два ребенка пострадали в ДТП в Москве | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 22:49 Два ребенка пострадали в ДТП в Москве Источник «360»: пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Москве Pxhere

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Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на Верхних полях в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Два автомобиля столкнулись на улице Верхние поля. В результате удара пострадали два ребенка и трое взрослых. Предварительно, один несовершеннолетний находится без сознания. От удара по дорожному полотну растеклось топливо.

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Подробности дорожно-транспортного происшествия выясняют.

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