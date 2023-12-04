Происшествия 04 декабря 2023, 11:59 Два ребенка пострадали в ДТП в Кургане в минувшие выходные

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В ГИБДД по Кургану рассказали о двух авариях, произошедших в минувшие выходные, в которых пострадали дети. Одна из них случилась 2 декабря вблизи дома № 2/1 на улице Карбышева, написал сайт Ura.ru.

Водитель ЗАЗ Chance при повороте налево на улицу Чернореченская не уступил дорогу Renault Fluence. В результате столкновения пострадал сам водитель и пассажир 2008 года рождения.

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Во втором ДТП, которое случилось 3 декабря, пострадал подросток 2009 года рождения и еще два человека. Водитель ВАЗ-211440 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Avensis.