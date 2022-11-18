Происшествия 18 ноября 2022, 00:10 Два ребенка пострадали в ДТП со школьным автобусом в Курской области В Курской области школьный автобус попал в ДТП РИА «Новости»

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Школьный автобус «Луидор» попал в аварию с участием трех автомобилей на 554-м километре трассы М2 «Крым» в Курской области. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

ДТП произошло вечером 17 ноября. По предварительной информации, SsangYong столкнулся с автобусом, после чего в них влетели Volkswagen и «Газель».

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В результате инцидента травмы получила девочка 2006 года рождения и подросток 2009 года рождения. Пострадавших доставили в одну из местных больниц.

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Все пассажиры школьного автобуса в момент столкновения были пристегнуты ремнями безопасности, это позволило сохранить им жизнь, подчеркнули в УМВД России по Курской области. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.